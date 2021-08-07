Роли и женщины великого комика Чарли Чаплина

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Впервые он появился на сцене в пять лет и почти все последующие 75 находился на пике славы. Своей популярностью Чаплин обязан образу «бродяги Чарли»: в широких штанах, цилиндре и с усикам.

Самый известный грустный комик Чарли Чаплин появился на свет 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье артистов мюзик-холла Чарльза Спенсер Чаплина-старшего и Ханны Чаплин (известной по сцене как Лили Герли). В семье уже был один ребенок. Незадолго до свадьбы с Чарльзом Спенсером Чаплином Ханна родила мальчика Сидни Хилла от другого мужчины по фамилии Хоукс.

Детство Чарли Чаплина

Детство Чаплина было крайне тяжелым. Отец ушел к другой семье, а после запил и умер в возрасте 37 лет. Мать голодала, отдавая все детям. Когда Чаплину было пять лет, прямо во время выступления у нее осип голос. Она не могла взять нужную ноту, ее освистали. Директор театра, зная, что Чарли умеет петь, вывел его на сцену. Мальчику в итоге аплодировали и кидали на сцену монетки и купюры, а он с детской непосредственностью собирал их, что немало позабавило публику. Это было последнее выступление его матери. И первое — для него.

Именно от матери он научился пантомиме, наблюдая за ее эмоциями и жестами. Еще в детстве Чаплин понял, что именно через них можно передать сущность человека, его эмоции и переживания. Ханна Чаплин после смерти мужа тяжело заболела, женщина помешалась и бредила. Доктор объяснил, что Ханна сошла с ума, потому что голодала. А дети оказались в школе сирот и бедных детей.

Начало карьеры Чарли Чаплина

Когда Чарли было 12, он пришел в актерское агентство и зарегистрировался. Мальчику повезло, уже через месяц он играл в спектакле «Шерлок Холмс». Чарли скрывал, что был безграмотен. Из-за этого можно было лишиться работы. Роли ему помогал разучивать старший брат Сидни. Работы было много, а денег нет. Тогда Сидни отвел Чарли к Фреду Карно, владельцу театрального предприятия. Чтобы скрыть волнение, Чаплин сказал, что стоит ему выйти на подмостки и все сразу поймут, чего он стоит. А возраст — лишь вопрос грима. Карно рассмеялся, но 21 февраля 1908-го Чаплин получил место актера. Предприятие Карно поставляло готовые скетчи и пантомимы для большого количества мюзик-холлов.

Через три года Чаплина взяли на гастроли. Он оставил Сидни записку, что уезжает в Америку и будет писать. Чтобы не возвращаться назад в Англию, Чарли сделал все, что мог.

На выставке «Чарли Чаплин» в Мультимедиа Арт Музее. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Чарли оказался с труппой в Нью-Йорке. И заразился чисто-американским оптимизмом. Стать звездой все не получалось. Три года он ездил по американским захолустьям, но тут в труппу пришла телеграмма. Интересовались, есть ли в труппе некий «Чафлин». Чаплин рассчитывал, что получил телеграмму о наследстве от престарелой родственницы. Но это оказалась лишь телеграмма от продюсера Сеннетта.

Чарли Чаплин был разочарован и не сразу понял, что эта телеграмма была ценнее любого наследства. Его приглашали работать на киностудию. Фильмы снимались без сценария. Комедийные актеры без конца гонялись друг за другом, пинались и кидались тортами. Чаплин предлагал что-нибудь поизящнее, но получал упреки, что ничего не смыслит в кино. «В комедии самое смешное — это погоня», — говорил продюсер. Но в итоге он сдался и предложил Чаплину загримироваться и сделать что-нибудь забавное.

Чарли Чаплин в кино

Чаплин помчался в костюмерную, где нашел широченные штаны, котелок, тросточку… Прикрепил усы. Пока одевался, он еще не знал, что за характер будет у его героя. Но идея пришла быстро.

Бродяга! Своего героя Чаплин знал как родного. Маленький человек, неудачник, который в любых передрягах сохраняет собственное достоинство. Полюбить кого-то безответной любовью, устроить чье-то счастье — вот за эти трогательные, наивные и немного глупые черты весь мир и полюбил героя Чарли Чаплина.

Образ Чарли Чаплина — один из самых узнаваемых актерских образов. DPA/ ТАСС

Популярностью пришла к Чаплину в 1914-м. И тогда он решил сам снимать фильмы. Сеннетт не возражал. Так Чаплин стал режиссером. Он все больше постигал психологию зрителя. В одном из эпизодов ему было необходимо разжалобить злодея и его герой изобразил, будто у него трое детей. На съемочной площадке вместо смеха разразились слезы. Так Чаплин понял, что в комедии не всегда должен быть лишь юмор.

Когда Сеннетт заговорил о продлении контракта, Чаплин, закаленный нищетой в детстве, сказал, что хочет тысячу долларов в неделю вместо 50, с которых начинал. Сеннетт закричал, что тот сошел с ума, и что он — продюсер — столько не получает. На что Чаплин резонно ответил, что зрители приходят на Чарли Чаплина, а не на продюсера. Так они расстались. Вскоре Чаплину вновь улыбнулась удача. Позвонила студия Essanay. Они слышали, что Чаплин якобы требует 1200 долларов в неделю и еще 10 тысяч за подписание контракта. Для Чаплина это было новостью, но контракт он подписал с большим удовольствием.

Успех

Деньги потекли рекой. Чаплин не успевал их тратить. В Америке он купил дом для матери, вытащил ее из психиатрической лечебницы. Но старания сына ей рассудок не вернули. В своем роскошном доме по углам она продолжала прятать сухарики на черный день.

В Америку перебрался и брат Сидни и успешно занялся его контрактами. Чаплин занялся самообразованием, начал изучать музыку, которую позже писал для своих фильмов и даже был удостоен «Оскара».

Чарли Чаплин много работал и сумел выбраться из нищеты. FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Чарли Чаплин вошел в высшие круги общества. Он был на пике своей популярности. Чаплин создал свою независимую студию в 1919 году — «Юнайтед Артистс». Он признавался, что хотел стать трагиком, но стал комиком. И в этом нет ничего страшного. Мы смеемся, чтобы пережить горе, чтобы не сойти с ума. Он выбрал комедию и юмор.

Личная жизнь Чарли Чаплина

А вот с женщинами дела складывались намного хуже. Девушка Чаплина Милдред Харрис заявила, что ждет от него ребенка. На самом же деле она не была беременна, просто хотела выйти замуж за успешного и перспективного актера при деньгах. И он женился. Когда обман раскрылся, Чаплин дал браку шанс. Супруга забеременела. Ребенок родился, но прожил всего три дня. И это стало финальной точкой.

Руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков во время концерта в рамках фестиваля «Черешневый лес» на Мосфильме. Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

В это время он работал над картиной «Малыш». Прокатчики посмотрели один из самых великих фильмов и вынесли свой вердикт: «Мы купим его… Но за 1,5 миллиона мы ждали чего-то посильнее». Чаплин был раздосадован. Сделать, как бы сейчас сказали, экшн, — для режиссера не сложно. Ведь это не требует воображения.

В 35 лет Чаплин женился на актрисе Лите Грей. У них родилось двое сыновей. Но, как и в первый раз, брак закончился разводом. Чаплин выплатил экс-супруге 700 тысяч долларов, рекордную по тем временам сумму. Биограф Чаплина Джойс Милтон писала, что отношения Чаплина и Литы Грей стали основой романа Набокова «Лолита». На момент свадьбы девушке было всего 16 лет. Чтобы заключить брак, Чаплину пришлось вывезти невесту в Мексику.

Третий брак с Полеттой Годдар также распался. Позже актриса вышла замуж за писателя Эриха Марию Ремарка.

Чарли Чаплин с Уной О’Нил. Фото: tassphoto.com

Когда Чаплин закрутил роман с Уной О’Нил, дочерью известного писателя Юджина О’Нила, газеты писали:

«Женщин у него было больше, чем ролей. Но настоящая любовь пришла однажды».

Супруга была на 36 лет младше Чаплина. Против брака выступал отец невесты. Однако пара была счастлива до конца дней Чаплина. В браке родилось восемь детей. Впереди у Чаплина было долгих 34 года, за которые он успел сделать очень много для кино и искусства.

Чарльз Спенсер Чаплин скончался во сне 25 декабря 1977 года, на 88-м году жизни, в своем доме в Веве, на западе Швейцарии.