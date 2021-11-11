Ученые выяснили, какие люди стареют медленно

Фото: www.globallookpress.com

Данные совместного исследования опубликовали ученые из Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне.

Люди с хорошей генетикой, позитивным настроем и активной жизненной позицией стареют медленнее других. Об этом в очередном исследовании заявили ученые из Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне, передает РИА Новости.

Специалисты в течение 12 лет наблюдали за жителями новозеландского города Данидин, родившихся в 1972–1973 годах. На момент начала эксперимента им было около 26 лет. Ученые регулярно высчитывали биологический возраст участников и скорость старения организма. Кроме того, все добровольцы в 38 лет прошли тест на определение психологического возраста.

В результате выяснилось, что некоторые испытуемые за один год «проживали» как бы три года, а другие, наоборот, будто замедляли время — их «год» длился» 16 месяцев. Авторы исследования подчеркивают, что скорость старения только на 20% зависела от генетики. Куда большее значение имели спорт, правильное питание, наблюдение за собственным организмом, отказ от курения и позитивный настрой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетов.