Названа худшая профессия для женщин

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Специалисты узнали профессиональную сферу, где между мужчинами и женщинами самый большой разрыв в зарплате.

Специалисты выяснили, в какой профессиональной сфере разрыв в уровне зарплаты между женщинами и мужчинами самый высокий. Как сообщает Daily Mail, самая «несправедливая» к женщинам область занятости — здравоохранение.

Несмотря на то, что в медицинской сфере подавляющее большинство работников женщины, мужчины получают на 25% больше. Схожая ситуация с зарплатами наблюдается в строительстве — здесь женский пол обделен на 22%.

Относительно равные заработки наблюдаются в гостиничном бизнесе, небольшие расхождения имеются на госслужбе и в производстве. Стоит учитывать, что Daily Mail в своей публикации ссылались на Австралийское бюро статистики и указанные цифры могут подходить не всем странам.

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