Как приготовить «Селедку под шубой» по классическому рецепту

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Раскрываем секрет, как приготовить традиционный салат «Селедка под шубой» — пошаговый рецепт и крутые лайфхаки.

Ни один новогодний стол в России не обходится без традиционного салата «Оливье» и классической «Селедки под шубой». Сегодня поделимся с вами пошаговым рецептом любимого миллионами россиян салата с рыбой.

Для приготовления классической «Селедки под шубой» вам понадобятся следующие ингредиенты:

— картофель — 3-4 шт среднего размера

— свекла — 1-2 шт среднего размера

— морковь — 1 шт

— лук репчатый — 1 шт

— филе сельди малосольной — 2-3 шт среднего размера

— яйца — 3-4 шт

— майонез — 400 гр

— соль — по вкусу

Приготовить салат совсем не сложно, для этого просто следуйте нашей инструкции:

Свеклу, картофель, морковь и яйца необходимо сварить.

Свеклу варим отдельно. Для этого в кастрюлю с кипящей водой кладем тщательно вымытую свеклу и варим до готовности (примерно час после закипания). Разрезать свеклу на части для ускорения процесса или отрезать хвостик не стоит — из нее вытечет сок и она станет водянистой и белесой. Проверить готовность свеклы можно воткнув в нее вилку или ножик — прибор должен входить легко и мягко. Маленькая хитрость: если хотите сварить свеклу быстрее, используйте следующий лайфхак: после того, как вода закипела, поварите свеклу минут 30, затем слейте воду и поставьте под струю очень холодной воды минут на 15. Перепад температур доведет свеклу до готовности.

Картофель перед варкой также необходимо тщательно вымыть. Затем положите картофель в кастрюлю с холодной водой (вода должна покрывать картофель), закройте кастрюлю крышкой поставьте на плиту. Доведите до кипения и варите до готовности 20 — 30 минут. Проверить готовность картофеля можно также, как и готовность свеклы.

Для того, чтобы сварить морковь вам также необходимо ее вымыть, положить в кастрюлю с холодной водой, закрыть крышкой и поставить на плиту. Когда вода закипит, необходимо немного убавить огонь и продолжить варить до готовности 20-40 минут в зависимости от размера моркови. Проверить, сварилась ли морковь можно аналогично тому, как проверяем готовность свеклы и картофеля.

Варим яйца. И сразу маленький лайфхак: чтобы яйца легко и быстро чистились, опускаем их в уже кипящую воду, а секунд через 30, когда кипение, которое затихло, после того, как в воду опустили яйца, вновь активизируется, убавляем огонь и варим еще 10 минут. Затем снимаем кастрюлю с плиты и ставим под проточную холодную воду минут на 10 -15.

2. Пока овощи и яйца варятся. Очищаем лук от шелухи и мелко его режем.

3. Овощам, после варки, обязательно даем остыть и очищаем их от кожуры: и свеклу, и картофель, и морковь.

4. Картофель, свеклу и морковь натираем на терке среднего размера. Яйца мелко режем или пропускаем через яйцерезку. Все ингредиенты раскладываем по отдельным тарелкам.

5. Затем приступаем к самому главному — выкладываем салат слоями. В салатницу с высокими бортиками выкладываем слои салата в следующей последовательности:

картофель (выкладываем так, чтобы слой покрывал плотно все дно салатницы, в которой будет готовое блюдо)

майонез

сельдь

лук

морковь

майонез

картофель

яйцо

майонез

свекла

майонез

Толщина слоя майонеза — по вкусу. Готово!

И в конце несколько небольших советов:

Салат лучше не солить — сельдь сама достаточно соленая. Однако, если вы любите посолонее, то можете подсолить те слои, которые не рядом с селедкой.

Лук можно ошпарить кипятком или немного обжарить, тогда вкус салата станет нежнее.

Вместо майонеза можно сделать сметанно-майонезный соус: смешать в равных пропорциях майонез и сметану, добавить по вкусу соль и перец.

Салат можно украсить оливками и зеленью.

Слои плотно утрамбовывать не стоит — салат плохо пропитается.

Приятного аппетита!