25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации

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Ежегодно в конце октября отмечается день таможенника России. Кто это — таможенник? Что это за профессия и чем она важна для государства?

Какого числа отмечается День таможенника Российской федерации

Дата, когда празднуется День таможенника, — 25 октября. Она была зафиксирована президентским указом от 4.08.1995 в честь годовщины появления Единого таможенного устава. Какого числа появился Таможенный устав? Да тогда же — 25 октября 1653, при царе Алексее Михайловиче. Он установил порядок взимания таможенных пошлин в Москве и прочих российских городах.

Государственный таможенный комитет Российской Федерации, что примечательно, был установлен этого же числа — 25 октября 1991. Президент РФ Борис Ельцин издал указ, сформировавший это ведомство.

РИА Новости

До того в СССР у таможенников тоже был профессиональный праздник, выпадавший, однако, на другое число — 29 мая. Теперь в эту дату отмечается день ветеранов таможенной службы.

Профессия таможенника в России

Таможенник — это всегда государственный служащий. В его обязанности входит контроль за перемещением через госграницу людей, грузов и товаров. Сейчас, когда весь мир борется с международным терроризмом, работа таможенника особенно сложна и ответственна. Именно таможенник отвечает за борьбу с незаконным провозом оружия, наркотиков, боеприпасов и других запрещенных предметов через российскую границу.

Олицетворением образа таможенника является Верещагин из фильма «Белое солнце пустыни»: он охраняет границу страны, которой больше нет — Российской империи. Этот обаятельный по-своему и преданный своеобразной идее персонаж полюбился многим зрителям и стал «тем самым таможенником». Легендарный фильм «Белое солнце пустыни» смотрело несколько поколений жителей России и Советского союза.

Таможенник Павел Верещагин. Кадр из к/ф «Белое солнце пустыни»

Международный день таможенника

Мы знаем, какого числа празднуется день таможенника в России, но существует еще один праздник работников этой профессии — международный. Он отмечается 26 января. В России его тоже отмечают — заодно с привычным, Российским днем таможенника. Дело в том, что 26 января 1953 «родилась» Всемирная таможенная организация, в которую сейчас входит и Россия.

Профессия таможенника — где учиться, как поступить на таможенника

Многие таможенники не имеют специального образования — это люди, которым выпало учиться на экономиста или юриста. Но, разумеется, в большей цене специалисты с профильным образованием. Если вы спросите у работников отрасли, как поступить на таможенника и где учиться, то получите ответ, что наиболее ценных специалистов выпускает Российская таможенная академия, особенно ценятся выпускники по специальности «Таможенное дело» Санкт-Петербургского филиала. Можно, впрочем, выбрать и другой вуз.

РИА Новости

На сайте вуза, где вы решили учиться, вы найдете ответ, как поступить на таможенника. Для этого нужны высокие отметки на ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и иностранному языку. Также в некоторых случаях принимаются люди, успевшие до получения образования поработать на таможне и получить направление.

Зарплата начинающего сотрудника таможни в Москве составляет от 30 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 20. Зарплата более опытного работника в обеих столицах составляет 40-45 тысяч, а в менее крупных городах — порядка 25 тысяч.