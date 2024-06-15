Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Уже 11 лет Си остается бессменным главой КНР. Благодаря ему Китай стал самой мощной экономикой мира. Как председатель государства стал одним из самых влиятельных людей во всем мире?

Си Цзиньпин — китайский государственный и политический деятель, самый влиятельный человек в мире 2017 года по версии журнала Forbes. Действующий Генеральный Секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председатель Китайской Народной Республики и председатель военного совета КНР. По сути — первое лицо государства.

Сегодня, 15 июня 2024 года, Си исполнился 71 год. Уже 11 лет он остается бессменным главой КНР.

Си Цзиньпин занимает сразу несколько руководящих государственных постов, поэтому в 2016 году партия официально присвоила ему титул «основного» лидера. Но чаще коллеги называют Си «верховным лидером» Китая. Так душевнее…

Не так давно в ЦК КПК решили изменить Конституцию страны. Решено убрать введенные ранее ограничения на нахождение у власти председателя КНР и его заместителя. Было — не более двух пятилетних сроков подряд, может стать — бесконечно.

Это значит, что тем, как работает Си Цзиньпин в Поднебесной очень довольны и менять его никто не хочет. Если планы не поменяются и предложение одобрят, лидер Китая имеет все шансы стань пожизненным лидером.

Биография

Фото: Из открытых источников

Как сообщает большинствo источников, Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года в Пекине (в Китае не указывают день и потому официальных данных нет. Вторая по популярности дата — 1 июня).

Си Цзиньпин из народности хань, он третий ребенок в семье. Отец — Си Чжунсюнь (1913—2002) — в 30-е годы XX века, как сказали бы сейчас, работал в команде Мао Цзэдуна. А уже после образования Китайской Народной Республики в 1949 году занимал различные руководящие должности.

Казалось бы, успешная политическая карьера наследнику обеспечена — Си посчастливилось родиться одним из немногочисленных представителей клана «тайцзыдан» — так называемой «партии принцев». Это потомки местной элиты — авторитетных китайских партийных лидеров. Именно поэтому детство будущего главы KHP былo сытым и безоблачным, но неожиданно все этo закончилось…

Его отец попал в тюрьму — за подозрение в организации заговора. Следующие почти семь лет Си, якобы, находился «на самом дне»: пещера была ему домом, спал сын преступника на прикрытых тонким одеялом камнях, сам добывал себе еду и по ночам отбивался от блох.

Позднее, анализируя биографию Си Цзиньпина и то, как относятся к нему люди, политтехнологи отметят: именно этот сложнейший период и помог главе KHP завоевать уважение и доверие обычных людей.

Карьера

Фото: www.globallookpress.com / Li He

Эксперты отмечают, что работал Си Цзиньпин много и успешно: любил инновации, ненавидел коррупцию. Политик был и остается человеком активным, амбициозным и бескомпромиссным: в провинциях, куда отправляли Си, со временем отмечался уверенный рост практически по всем показателям: экономика, инвестиции, туризм… Разумеется, регионы перечисляли больше денег в бюджет, что особенно нравилось партии.

В 1998 году Си Цзиньпин стал аспирантом факультета гуманитарных наук Университета Цинхуa. Специальность — «марксистская теория и идейно-политическое воспитание». В 2012, успешно пройдя курс обучения и защитившись, стал доктором юридических наук.

Успешная политическая карьера Си Цзиньпина во многом связанa именно с чертами его характерa, а не с элитным происхождением — как до сих пор считают в мире. К примеру, как член той самой «партии принцев», талантливый дипломат Си объединил вокруг себя различные группы китайской элиты — заручился их доверием и поддержкой. Разумеется, это сильно помогло ему в построении политической карьеры.

Генеральный секретарь ЦК КПК. Председатель КНР

Фото: www.globallookpress.com / x99

В свое время эксперты Дальневосточного отделения Российской Академии Наук проанализировали итоги первых шести месяцев работы нового председателя — они попытались оценить, как его слегка противоречивые решения могут сказаться на отношениях с Россией.

Историк Виктор Ларин отметил, что в стране обострились внутренние противоречия между политическими группировками и поэтому у нового руководства КНР нет твердой уверенности, в каком направлении двигаться — Китай на перепутье…

Отношения с Россией

Фото: Никольский Алексей / ТАСС

Несмотря на все опасения, Си Цзиньпин доказал, что отношения с Россией для него крайне важны. Наша страна стала первой, которую он посетил в качестве главы государства. Кроме того, Си был одним из немногих тех, кто приехал в Москву в день праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года.

— Наша главнейшая задача — быть навеки друзьями и никогда не враждовать, — сказал в тот день Си Цзиньпин Владимиру Путину.

Добрым отношениям президента России и председателя КНР завидуют многие мировые лидеры.

2014 год — Украину потряс государственный переворот и у власти, не без поддержки США, оказались олигархи. Путин и Си Цзиньпин договорились совместно противостоять всем попыткам вмешательства во внутренние дела других государств.

совместно противостоять всем попыткам вмешательства во внутренние дела других государств. 2014 год — Россия подписала с Китаем самый масштабный газовый контракт в своей истории. В течение следующих 30 лет «Газпром» обязуется поставить в Поднебесную голубое топливо на 400 миллиардов долларов.

2015 год — Владимир Путин посетил торжественный парад в Пекине по случаю 70-летия со дня победы Китая в войне с Японией. Тогда журналисты отметили, что на общей фотографии президент России занимал почетное место — рядом с Си Цзиньпином.

торжественный парад в Пекине по случаю 70-летия со дня победы Китая в войне с Японией. Тогда журналисты отметили, что на общей фотографии президент России занимал почетное место — рядом с Си Цзиньпином. 2016 год — президент России приехал в Китай с подарком: полная коробка мороженого для Си Цзиньпина — новость несколько недель занимала топы большинства мировых СМИ.

2017 год — в Москве президент России торжественно вручил Си Цзиньпину орден Святого апостолa Андрея Первозванногo зa выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничествa между народами России и КНР.

Си Цзиньпину орден Святого апостолa Андрея Первозванногo зa выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничествa между народами России и КНР. 2017 год — во время визита в Китай президент России подарил своему коллеге картину из янтаря и нефритовые светильники. Си Цзиньпин в ответ вручил Путину письменный стол и скульптуру китайского воина.

Доброй традицией стал обмен подарками между главами государств. Однажды Владимир Путин преподнес китайскому коллеге ящик пломбира — после того, как узнал, что в Китае ценят российское мороженое. В другой раз он вручил Си Цзиньпину плакат 1956 года. На нем изображены рабочие двух стран на фоне карты с железной дорогой, соединяющей Москву и Пекин.

Все подарки носят символическое значение. Например, такие же серебряные столовые приборы есть в гостинице «Дружба», построенной в Пекине в знак добрых отношений между Китаем и СССР.

18 октября 2023 года споры о том, дружат ли Путин и Си, официально завершились. Председатель КНР заявил, что с 2013 года с президентом России они провели 42 встречи, и теперь между ними существует по праву крепкая дружба.

Семья

Си Цзиньпин и его вторая жена Пэн Лиюань. Фото: Карпов Сергей / ТАСС

Если подробно изучить все публикации китайских журналистов о личной жизни Си Цзиньпина, создается впечатление, что глава государства — настоящий секс-символ КНР: он высокий (рост — 180 см), уравновешенный, решительный и амбициозный…

Женат Си Цзиньпин был дважды: его первая супруга — Кэ Линлин — дочь посла Китая в Великобритании. Как сейчас рассказывают люди, которые знакомы с ситуацией, брак был сложным и потому быстро распался. По данным портала Wikileaks.org, где ссылаются на американских дипломатов, паpa «проживала в апартаментах в престижном западном Пекине и знали их едва ли не все соседи. Супруги практически каждый день ругалась, из-за стены доносились крики, плач, звон бьющейся посуды. В результате — развод и Кэ переезжает в Англию.

Вторая супруга политика — пожалуй, самая известная женщина в Китае — певица Пэн Лиюань. Познакомились будущие муж и жена, когда Си еще не был так популярен, поэтому первое время люди называли его «мужем певицы Пэн Лиюань» — женщина была суперпопулярной.

Она — начальник Академии искусств Народно-освободительной армии Китая, бывший руководитель ансамбля песни и пляски НОАК, армейский генерал-майоp. Основа репертуара Пэн — военные песни, слова которых знает вся страна. По мнению политтехнологов, для Си, с точки зрения условного рейтинга, этот союз очень удачен. Его вторая половинка — китайская суперзвезда, которая любима в каждом доме.

В 1992 году у Си и Пэн родилась дочь — Си Минцзэ. По некоторым данным, молодая женщина обучалась в Гарвардском университете (США) под вымышленным именем — чтобы не привлекать внимание к своей персоне.

У Си Цзиньпина, по некоторым данным, есть сестры, которые живут в Канаде и Австралии, и брат — он в Гонконге. Пo информации агентства Bloomberg, все родственники лидера Поднебесной очень богаты — в ходе спецрасследования журналисты связали семью Си с долями в компаниях на 376 миллионов долларов, а также 18% непрямых инвестиций в компанию по добыче редкоземельных металлов и 20,2 миллиона долларов вложений в публичную технологическую компанию Hiconics Drive Technology.

Личная жизнь

Фото: Peter Morrison / ТАСС

Сам Си Цзиньпин о себе и своей личной жизни рассказывает немного. Любит плавать, покорять горные вершины, играет в баскетбол и футбол, иногда может побоксировать. Он, как и многие китайцы, поклонник дыхательной гимнастики Цигун и буддизма.

Телевизор смотрит редко, в основном, спортивные телепередачи. Читает. Русская литература одна из любимейших — Достоевский, Толстой, Пушкин. Пишет. В 2013 году вышла книгa «Си Цзиньпин о государственном управлении», в которой автор подробно описал «всесторонние и глубокие реформы», перечислив около 330 предпринятых им мер, включая борьбу с коррупцией и улучшение судебной системы. Труд предсказуемо стал бестселлером — он переведен на 22 языка и издан миллионными тиражами.

Си признается журналистам, что очень редко, но он все же встречается с друзьями: может выпить рюмочку, сам готовит пельмени. В одном из своих интервью перед визитом в Китай, президент России Владимир Путин рассказал, как праздновал свой день рождения в обществе Китайского лидера.

Главы государств позволили себе выпить немного водки и закусить колбасой. В ходе своего очередного визита в Китай, президент России подарил Си шикарную баню, сделанную из 200-летнего сибирского кедра.