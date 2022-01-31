Злой рок и сила случая: Трагедия жизни скончавшейся от рака Веры Глаголевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Сегодня звезде могло бы исполниться 66 лет, но судьба распорядилась иначе.

Советская и российская актриса театра и кино Вера Глаголева сегодня бы могла отметить свой 66-й день, однако ее сгубил рак желудка. 16 августа звезда скончалась, проиграв борьбу с тяжелым недугом. Несмотря на то, что со смерти знаменитости прошло несколько лет, в сердцах родных и поклонников она будет жить вечно.

Сегодня 5-tv.ru вспоминает историю жизни артистки, полную трудностей и счастливых случайностей.

Как это часто и бывает с настоящими самобытными талантами, Вера Глаголева когда-то и не помышляла о карьере актрисы. В юности она занималась стрельбой из лука, и даже стала мастером спорта. По признанию юной спортсменки, ее подкупало то, что всех спортсменов одевали в белую форму и «на фоне зеленого лука униформа выглядела трогательно и романтично».

В кино Вера Глаголева попала практически случайно сразу после окончания школы. В 1974 году, на подпольном просмотре западных фильмов она познакомилась с режиссером Родионом Нахапетовым — своим будущим мужем. И он тут же, не раздумывая, пригласил ее на роль Симы в своем фильме «На край света».

«Роль девочки по имени Сима. Трогательное такое создание, которое борется за свою любовь. Картина мне очень дорога не только потому, что это был мой дебют. Это была возможность работать рядом с замечательными, великими актерами», — вспоминала Глаголева.

Кадр из х/ф «На край света»

В 1977 году Анатолий Эфрос пригласил Веру в свой театр на Малой Бронной, после того, как она снялась в его картине «В четверг и больше никогда». Вера отказалась. И, по ее собственным признаниям, жалела потом об этом всю жизнь.

Никакого актерского образования, несмотря на все свои роли в театре и кино, Глаголева никогда не получала. И при этом, в 1986 году по результатам опроса читателей журнала «Советский экран», она была признана лучшей актрисой страны за роль в фильме «Выйти замуж за капитана».

Кадр из х/ф «Выйти замуж за капитана»

И с этой, самой громкой, пожалуй, ролью, опять помогла удача. Или рок. Проект картины кочевал от одного режиссера к другому и сценарий менялся буквально на ходу. Изначально, роль Глаголевой не была заглавной. Но режиссер Виталий Мельников переписал сценарий и вывел героиню Веры на первый план.

Вера Глаголева сыграла в кино около 50 ролей. Ее уникальный актерский тип — хрупкая поэтичность в сочетании со скрытой силой и цельностью, ломкая пластика, точность психологического жеста, неординарная и киногеничная внешность — пришелся ко времени и оказался более чем востребован в 1970-1980-х годах.

В 1990 году Глаголева дебютировала в качестве кинорежиссера. Картина «Сломанный свет» — это история об актерах, которые, после распада Советского Союза не могут найти работу, применение своим талантам и элементарного заработка.

Все эти картины, Глаголева могла в изобилии наблюдать в окружающей ее действительности. Примечательно, кстати, что за всю свою карьеру Глаголева не исполнила ни одной отрицательной роли. Вера просто не подходила на роль «стерв».

Кадр из х/ф «Ломанный свет»

В браке с Радионом Нахапетовым у Глаголевой родились две дочери — Анна и Мария.

Фото: stuki-druki.com

В 1987 году Нахапетов снимал фильм «На исходе ночи», но на главную роль взял не свою жену, а актрису Неле Климене. По мнению многих, это, отчасти, и разбило их брак.

В 1989 году Нахапетов предпочел семейному уюту миграцию в США. С Верой он развелся и уехал. А Вера, в 1991 году познакомилась с судостроителем Кириллом Шубским. Вскоре пара обвенчалась, в 1993 году у них родилась дочь Анастасия.

Фото: stuki-druki.com

«Жизнь наградила меня замечательными детьми. У Кирилла сразу сложились хорошие отношения с моими дочерями от предыдущего брака — Аней и Машей. Кирилла все любят за его доброту, щедрость, неистребимый оптимизм», — делилась Глаголева.

О том, что Вера Глаголева тяжело больна, стало известно не сразу. Ходили слухи об онкологии. Но сама актриса категорически их опровергала. В качестве подтверждения своего отличного самочувствия, Вера Витальевна даже публиковала в соцсетях свои фотографии. И уж точно никто не мог поверить в реальность тяжкого недуга, глядя, как актриса радуется и веселится на свадьбе своей дочери Анастасии и хоккеиста Александра Овечкина.

Но, увы, слухи оказались правдой. Вера Глаголева выехала на лечение за границу. Но вернуться ей было не суждено. 16 августа актриса скончалась.