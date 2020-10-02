У Рудковской и Плющенко родился ребенок

Пара опубликовала фото новорожденного.
Instagram @rudkovskayaofficial
У продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился второй сын.
Instagram @rudkovskayaofficial
«Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская.
Instagram @rudkovskayaofficial
«Забрали сегодня наше счастье домой!» — поделилась видео продюсер.
Instagram @rudkovskayaofficial
Ребенка звездной паре выносила суррогатная мать.
Instagram @rudkovskayaofficial
Пара уже воспитывает 7-летнего сына Александра, которого чаще называют Гном Гномычем.
Instagram @gnomgnomych