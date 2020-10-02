У Рудковской и Плющенко родился ребенок

Пара опубликовала фото новорожденного.

Instagram @rudkovskayaofficial

У продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился второй сын.

Instagram @rudkovskayaofficial

«Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

«Забрали сегодня наше счастье домой!» — поделилась видео продюсер.

Instagram @rudkovskayaofficial

Ребенка звездной паре выносила суррогатная мать.

Instagram @rudkovskayaofficial

Пара уже воспитывает 7-летнего сына Александра, которого чаще называют Гном Гномычем.

Instagram @gnomgnomych