Последнее фото дочери Конкина

Жених Софии опубликовал снимок, который он сделал за день до трагедии.
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«Это последние наши фото, сделанные за день до трагедии», — написал жених Софии Конкиной.
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Дочь актера Владимира Конкина София умерла 24 сентября.
Facebook @konkinasofia
32-летняя София отправилась в бассейн фитнес-центра. Во время занятия она около минуты провела под водой. Девушку пытались реанимировать, но безуспешно.
Facebook @konkinasofia
В крови и моче Конкиной нашли более двух промилле алкоголя, что примерно равно бутылке крепкого алкоголя.
Facebook @konkinasofia
Эксклюзивные кадры, как София Конкина покупает вино перед походом в бассейн.
5-tv.ru
Актер Владимир Конкин не верит, что его дочь могла утонуть.
www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov