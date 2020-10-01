Последнее фото дочери Конкина

Жених Софии опубликовал снимок, который он сделал за день до трагедии.

Facebook @konkinasofia

«Это последние наши фото, сделанные за день до трагедии», — написал жених Софии Конкиной.

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Дочь актера Владимира Конкина София умерла 24 сентября.

Facebook @konkinasofia

32-летняя София отправилась в бассейн фитнес-центра. Во время занятия она около минуты провела под водой. Девушку пытались реанимировать, но безуспешно.  

Facebook @konkinasofia

В крови и моче Конкиной нашли более двух промилле алкоголя, что примерно равно бутылке крепкого алкоголя.

Facebook @konkinasofia

Эксклюзивные кадры, как София Конкина покупает вино перед походом в бассейн.

5-tv.ru

Актер Владимир Конкин не верит, что его дочь могла утонуть. 

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov