Проблемы с сексом у мужчины

На какие сферы жизни влияет отсутствие интимной жизни?

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Из-за отсутствия интима жизнь представителя сильного пола сильно меняется. И не в лучшую сторону.

www.globallookpress.com / Josef Horazny, Martin Sterba

Проблемы со сном

Те, кто регулярно занимаются сексом, имеют здоровый крепкий сон. Обделенные же вынуждены страдать.

www.globallookpress.com / E. Teister

Ухудшение самочувствия

Из-за долгого отсутствия секса и, как следствие, недостатка «тонизирующих» веществ снижается иммунитет. В результате — мужчина чувствует себя хуже и даже может заболеть.

www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Хобби и работа

Из-за отсутствия интима, мужчина перестает испытывать радость, потому стремится абстрагироваться от проблемы и занять себя чем-то — от экспериментов на кухне до тренировок в спортзале.

www.globallookpress.com / West Coast Surfer