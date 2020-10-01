Проблемы с сексом у мужчины

На какие сферы жизни влияет отсутствие интимной жизни?
Depositphotos / agencyby
Из-за отсутствия интима жизнь представителя сильного пола сильно меняется. И не в лучшую сторону.
www.globallookpress.com / Josef Horazny, Martin Sterba
Проблемы со сном
Те, кто регулярно занимаются сексом, имеют здоровый крепкий сон. Обделенные же вынуждены страдать.
www.globallookpress.com / E. Teister
Ухудшение самочувствия
Из-за долгого отсутствия секса и, как следствие, недостатка «тонизирующих» веществ снижается иммунитет. В результате — мужчина чувствует себя хуже и даже может заболеть.
www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann
Хобби и работа
Из-за отсутствия интима, мужчина перестает испытывать радость, потому стремится абстрагироваться от проблемы и занять себя чем-то — от экспериментов на кухне до тренировок в спортзале.
www.globallookpress.com / West Coast Surfer