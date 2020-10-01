Крисси Тайген и Джон Ледженд потеряли новорожденного ребенка — причины

Модель опубликовала фото из госпиталя и рассказала о трагедии.

Instagram @chrissyteigen

У модели Крисси Тайген и певца Джона Ледженда умер новорожденный сын. 

Instagram @chrissyteigen

«Мы потрясены настолько глубокой болью, о какой вы могли только слышать, какой мы никогда раньше не испытывали», — написала Крисси Тайген.

Instagram @chrissyteigen

Крисси Тайген была госпитализирована с сильным кровотечением. Ей два раза сделали переливание крови. Модель писала, что с ней и ребенком все в порядке.

www.globallookpress.com / face to face

Через некоторое время у Тайген начались преждевременные роды. Врачи пытались спасти ребенка, но он почти сразу же умер. 

www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

«Мы почему-то стали называть этого человечка в моем животе Джеком. Так что он всегда будет для нас Джеком. Джек старался стать частью нашей маленькой семьи, и он останется», — написала Криси Тайген.

Instagram @chrissyteigen

Это был третий ребенок пары. Тайген и Леджен воспитывают дочь Луну и сына Майлза.

Instagram @chrissyteigen