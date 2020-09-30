Сегодня, 30 сентября, за два дня до полнолуния растущая Луна в Овне создает вокруг себя концентрацию энергии, которую можно направить в любую сферу деятельности.
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Овны, сейчас вам кажется, что с окружающей вас реальностью не все в порядке. Однако на самом деле все так, как должно быть. Точка, где вы сейчас находитесь, это просто остановка в путешествии.
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Тельцы, не все пойдет по плану, но, поверьте, это только к лучшему. Не сопротивляйтесь течению, попробуйте стать единым целым с потоком. Знайте, помощь, в которой вы нуждаетесь — обязательно придет.
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Сегодня вам необходим перерыв, Близнецы, особенно если за последние несколько дней вы исчерпали все свои резервы. Займитесь деятельностью, которая заставит вас почувствовать себя моложе.
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Раки, вы находитесь в процессе масштабного перехода, который изменит ход вашей жизни и ваше отношение к себе. Просто проявите терпение.
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Львы, отложите на время дела и посвятите этот день медитации. Подчинитесь космическому ритму и ощутите единение с божественными силами. Вселенная обещает: все будет хорошо.
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Девы, стоит отвлечься от драмы в вашей голове и сосредоточиться на заботе о себе. Окружите себя людьми, которые любят вас безусловно. Это первый шаг к исцелению о внутренних демонов, поедающих вас.
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Вы вступаете в сезон урожая, Весы. Это прекрасное время, когда каждое мгновение вы сможете насладиться плодами своего труда. Продолжайте лелеять свои достижения и вкладывать свою энергию в созидание.
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Представьте себе параллельную реальность, в которой все идет гладко, Скорпионы. А затем визуализируйте дверь, ведущую к этому порталу. Позвольте себе войти и потребовать то, что всегда было вашим.
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Вселенная предостерегает вас от всякого рода иллюзий, Стрельцы. Найти баланс между головой и сердцем — лучший способ оценить сегодняшнюю ситуацию. Обратитесь к своему внутреннему оракулу.
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Козероги, сосредоточьтесь на себе и на собственном благополучии. Вспомните польскую пословицу: «Не мой цирк, не мои обезьяны». Сегодня она вам пригодится.
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Водолеи, дерево, которое вы посадили много лет назад, начинает приносить плоды. Наступает время, когда творческое и финансовое удовлетворение сливаются воедино.
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Рыбы, только вы можете решить, стоит ли снова идти по проторенной дороге. Доверьтесь своему инстинкту. В профессиональной сфере имейте в виду, что не все стоит вашего времени и сил.
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