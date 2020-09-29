Никита Ефремов о свадьбе с Марией Иваковой

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После первого развода Никита Ефремов стал внимательней относиться к теме любви.
instagram.com_efremovefremov
В новых отношениях у Ефремова были кризисы: ему важно было посмотреть на это не как на проблему, а как на задачу.
instagram.com_efremovefremov
Ефремов: «У меня сейчас возникает такое чувство — „Не трогайте мое“. Я прислушиваюсь к себе, что у меня там. Вот эта зона — она интимная в очень хорошем смысле этого слова».
instagram.com_efremovefremov
Ефремов: «Это и есть вот тот глубокий союз — то, что я могу назвать „мы“».
instagram.com_efremovefremov