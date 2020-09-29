Никита Ефремов о свадьбе с Марией Иваковой

instagram.com_efremovefremov

После первого развода Никита Ефремов стал внимательней относиться к теме любви.

instagram.com_efremovefremov

В новых отношениях у Ефремова были кризисы: ему важно было посмотреть на это не как на проблему, а как на задачу.

instagram.com_efremovefremov

Ефремов: «У меня сейчас возникает такое чувство — „Не трогайте мое“. Я прислушиваюсь к себе, что у меня там. Вот эта зона — она интимная в очень хорошем смысле этого слова».

instagram.com_efremovefremov

Ефремов: «Это и есть вот тот глубокий союз — то, что я могу назвать „мы“».

instagram.com_efremovefremov