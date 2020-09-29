Личная жизнь дочери Конкина — почему умерла София

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Трагически погибшая дочь актера Владимира Конкина очень хотела иметь дружную семью, любящего мужа.

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София одна воспитывала 11-летнюю дочь Алису. Отец девочки почти не появлялся в их жизни.

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После развода Конкина была одинока. С мужчинами не складывалось, новый роман быстро закончился.

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София Конкина умерла во время обычного посещения фитнес-центра. Она утонула в бассейне. Так как девушка давно занималась плаваньем, ее близкие не верят в эту причину смерти.

Globallookpress.com © Serguei Fomine