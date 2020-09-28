Майор Шкатов из «ДМБ»: чем запомнился рано ушедший Никита Логинов

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Актер Никита Логинов скончался на 57-м году жизни в Москве. Ему стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского» за несколько часов до премьеры спектакля по Гоголю.
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Логинов родился 12 июня 1964 года. В 1990 году он окончил Московский институт культуры по специальности режиссура. Его наставником был заслуженный артист РСФСР Борис Ефимович Щедрин.
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В кинематограф Логинов пришел еще до окончания учебы — в 1987 году он дебютировал в картине Ольгерда Воронцова «Мы — ваши дети». На его счету десятки работы в кино и театре.
«Мы — ваши дети», реж. О. Воронцов, 1987 г.
Большинству зрителей он запомнился по роли майора Шкатова в культовом фильме «ДМБ».
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А спустя два года в другом известнейшем российском фильме «Антикиллер». Потом были - «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат-9», «Москва. Три вокзала», «Пятая стража» и другие.
"Антикиллер - 1", реж. Е. Кончаловский, 2002 г.
Уход актера стал шоком для его коллег:
"Абсолютно здоровый мужичок!",
"Прекрасный актер, очень жаль",
"Уход Никиты оставляет зияющую пустоту".
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