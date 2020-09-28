Майор Шкатов из «ДМБ»: чем запомнился рано ушедший Никита Логинов

В кинематограф Логинов пришел еще до окончания учебы — в 1987 году он дебютировал в картине Ольгерда Воронцова «Мы — ваши дети». На его счету десятки работы в кино и театре.

«Мы — ваши дети», реж. О. Воронцов, 1987 г.