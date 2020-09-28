Что можно и нельзя делать?
Global Look Press © Vadim Nekrasov
В этот осенний день вспоминают святого Никиту Готского, который жил в IV веке на берегу Дуная. Его сожгли за христианскую веру, но огонь не тронул тело мученика.
Global Look Press © Vadim Nekrasov
В старину 28 сентября (15 сентября по старому стилю) начинали забивать домашних гусей, а охотники ловили диких птиц. Поэтому этот день еще называют Никитой Гусятником.
Global Look Press © Sergey Voronin
В этот день было принято подавать к столу печеного гуся и угощать им родных и друзей.
Global Look Press © Anatoly Prososov
Русские верили, что мясом гуся также нужно «накормить» водяного. Для этого птице отрубали голову и бросали в воду.
Global Look Press © Yulia Kapishnikova
Приметы 28 сентября. Если гуси летят высоко — будет половодье весной. Если птицы плещутся в воде — будет тепло. Если птица стоит возле воды на одной ноге — ждите морозов.
Global Look Press © Anvar Galeev
Считалось, кто родился в этот день — будет очень счастлив.
Global Look Press © Sergey Voronin
28 сентября можно отправляться в дальние поездки — они пройдут благополучно. А если поесть репы, то целый год не будут болеть зубы.
Global Look Press © Nikolay Gyngazov