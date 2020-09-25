Новые ограничения в Москве из-за COVID-19

Кого переведут на удаленку? И кому власти не рекомендуют выходить из дома?

Global Look Press © Zamir Usmanov

С 28 сентября пожилым москвичам и больным хроническими заболеваниями следует оставаться дома.

Global Look Press © Zamir Usmanov

Новые рекомендации появились из-за роста количества заболевших коронавирусом. 25 сентября в Москве выявлено 1714 человек с COVID-2019. Это максимальный показатель с 12 июня.

 

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал уязвимые категории граждан отказаться от контактов с родственниками и друзьями, которые проживают отдельно.

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Делать покупки в магазинах и аптеках Собянин рекомендовал молодым членам семьи. Если это невозможно, мэр посоветовал использовать маски и перчатки.

 

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Работающим пенсионерам стоит перейти на удаленку или взять отпуск. При необходимости можно взять больничный.

Global Look Press © Zamir Usmanov

По данным на 25 сентября, в мире с начала пандемии COVID-2019 заболели более 32 миллионов человек. В России выявлено более миллиона случаев заражения ковидом.

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